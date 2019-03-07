ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هالة عبد السلام: دمج ٥٩ ألف طالب ذوى إعاقة بمدارس التعليم الفني

الخميس 07/مارس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إن الوزارة استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتى 2017، وتوعيتهم بمعنى الدمج وتطبيقه"، مؤكدة انه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوى الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص علي أن "تلتزم مؤسسات التعليم الخكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمي معلم الظل، يتولي متابعة الطالب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا علي المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".

وأشارت "عبد السلام"، إلى أن المشكلة هي أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس علي التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2011 حتي 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا  بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالبا يعاني من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطي الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضي الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو معلم الظل الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمي.

وتابعت: "إحنا عندنا معلم الظل لكن بمسمي مرافق تربوي، الإشكالية في التكلفة، المرافق التربوي علي نفقة ولي الأمر، لكن القرار تضمن إعطاء الحق لولي الأمر سواء الأب أو الأم، مرافقة نجله الطالب الذي يعاني من اضطراب التوحد والشلل الدماغي والصرع خلال الامتحان، ووضعنا مواصفات للشخص المرافق التربوي، بأن يكون خريج كلية التربية ولديه خبرة في التعامل مع هذه الفئة، وبالتالي أوكد أن مصر سبقت دول كثيرة في تطبيق هذا النظام، لكن المشكلة الأساسية في التكلفة المالية لذلك يكون علي تكلفة ولي الأمر، والإشكالية المالية لسنا جهة اختصاص فيها".

ترشيحاتنا

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

حارس إيفرتون يكشف عن تفاصيل مواجهة محمد صلاح

شاهد.. رد فعل نيمار بعد إقصاء سان جيرمان

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

طفل يطعن زميله بمسمار بمدرسة ابتدائى فى المرج

6 مشروبات لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

موقع مغربي يرصد مؤشرات انتعاش السياحة في مصر

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟