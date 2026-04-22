أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك البحرية والطازجة التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث تقلبات ملحوظة.

وجاء هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات النقل وسلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة المعروض داخل الأسواق، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء التي شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الصباحية، خاصة على الأصناف الطازجة التي تُعد عنصرًا أساسيًا على مائدة الأسر.

وتُعد الأسماك من أهم مصادر البروتين الصحي، حيث تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميجا 3، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل اليود، ما يسهم في تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الدماغ ودعم جهاز المناعة، فضلًا عن دورها في تقليل مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل منتظم.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم على النحو التالي:

البلطي الواحاتي: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي المتوسط: من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي الممتاز: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي الصغير: من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي فيليه: من 170 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام

البوري المتوسط: من 120 إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام

البوري طوبار: من 160 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام

البوري الممتاز: من 180 إلى 260 جنيهًا للكيلوجرام

البوري سوبر جامبو: من 180 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام

السردين الطازج: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام

السردين المجمد: من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام

المكرونة المجمدة: من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام

كابوريا: من 80 إلى 170 جنيهًا للكيلوجرام

كابوريا نتايات: من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلوجرام

موسى: من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلوجرام

جمبري العقر: نحو 180 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري الصغير: من 200 إلى 400 جنيه للكيلوجرام

الجمبري جامبو: من 450 إلى 550 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري المستورد: نحو 700 جنيه للكيلوجرام

الجمبري البلدي الرصاصي: نحو 820 جنيهًا للكيلوجرام

وأكد عدد من التجار أن توافر كميات كبيرة من الأسماك داخل الأسواق ساهم في استقرار الأسعار، متوقعين استمرار هذا التوازن خلال الأيام المقبلة، خاصة مع انتظام حركة التوريد.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ودعم استقرار الحالة المعيشية للمواطنين داخل المحافظة.