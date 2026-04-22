قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم الأربعاء

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك البحرية والطازجة التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث تقلبات ملحوظة.

وجاء هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات النقل وسلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة المعروض داخل الأسواق، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء التي شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الصباحية، خاصة على الأصناف الطازجة التي تُعد عنصرًا أساسيًا على مائدة الأسر.

وتُعد الأسماك من أهم مصادر البروتين الصحي، حيث تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميجا 3، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل اليود، ما يسهم في تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الدماغ ودعم جهاز المناعة، فضلًا عن دورها في تقليل مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل منتظم.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم على النحو التالي:
البلطي الواحاتي: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام
البلطي المتوسط: من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام
البلطي الممتاز: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام
البلطي الصغير: من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام
البلطي فيليه: من 170 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام
البوري المتوسط: من 120 إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام
البوري طوبار: من 160 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام
البوري الممتاز: من 180 إلى 260 جنيهًا للكيلوجرام
البوري سوبر جامبو: من 180 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام
السردين الطازج: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام
السردين المجمد: من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام
المكرونة المجمدة: من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام
كابوريا: من 80 إلى 170 جنيهًا للكيلوجرام
كابوريا نتايات: من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلوجرام
موسى: من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلوجرام
جمبري العقر: نحو 180 جنيهًا للكيلوجرام
الجمبري الصغير: من 200 إلى 400 جنيه للكيلوجرام
الجمبري جامبو: من 450 إلى 550 جنيهًا للكيلوجرام
الجمبري المستورد: نحو 700 جنيه للكيلوجرام
الجمبري البلدي الرصاصي: نحو 820 جنيهًا للكيلوجرام

وأكد عدد من التجار أن توافر كميات كبيرة من الأسماك داخل الأسواق ساهم في استقرار الأسعار، متوقعين استمرار هذا التوازن خلال الأيام المقبلة، خاصة مع انتظام حركة التوريد.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ودعم استقرار الحالة المعيشية للمواطنين داخل المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

