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مرأة

الهلال الأحمر يحتفل بدور سيدات سيناء في اليوم العالمي للمرأة

الخميس 07/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
أ ش أ
نظم الهلال الأحمر المصري احتفالية كبرى اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لإبراز دور السيدات في المجتمع، وذلك بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري ونانسي فيشر مديرة مكتب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة والفنان محمود قابيل سفير النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط ومتطوعي الهلال الأحمر والعديد من الشخصيات العامة ونماذج من السيدات الناجحة.

وجاءت احتفالية الهلال الأحمر المصري إيمانا بدور المرأة وتاريخها في خدمة المجتمع المصري، إذ يحتفل هذا العام بكل امرأة مصرية، لكنه يحتفي بشكل خاص بالمرأة السيناوية التي تمر بظروف غير عادية وتقف صلبة تحمي نفسها وأبنائها ومجتمعها من أجل حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، أنه في إطار اليوم العالمي للمرأة يحتفل الهلال اليوم بالمرأة المصرية لما تقدمه تجاه اسرتها ومجتمعها، خاصة المرأة السيناوية لكفاحها في العمل وصمودها في الحفاظ على مجتمعها في سيناء، ﻭأنه رغم كفاح المرأة السيناوية فإنها لم تطلب أي شيء، وأنه عقب حادثة الروضة، وقفت المرأة السيناوية صامدة من أجل الحفاظ على مجتمعها والعمل من أجل تحسين مستوى معيشة أسرتها.

وأضافت أن الاحتفالية تمثل يومًا خاصًا في حياة المرأة لما تقدمه من أعمال تفيد المجتمع خاصة المرأة السيناوية التي تحملت الكثير من أجل الصمود تجاه مجتمعها وتربية أبنائها، كما ألقت الضوء على إنجازات السيدات الناجحات في أعمالهن.

وأعربت نانسي فيشر مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن سعادتها اليوم بوجود سيدات سيناء اللائي استفدن من البرامج التي نفذها الهلال بالتعاون مع الوكالة وتدريب السيدات من أجل تحسين مستوى المعيشة، لافتة إلى أنه بعد حادث الروضة بمنطقة بئر العبد، قدمت الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية وبالتعاون مع وزارة التضامن منحة بقيمة مليوني جنيه، واستفاد منها 400 أسرة.

وقالت "هذه المنحة من الشعب الأمريكي للشعب المصري" في اطار التعاون والصداقة مع الشعب المصري ومن أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهذه الأسر، خاصة الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن وأقاربهن في الحادث.

وأضافت نانسي فيشر أن تلك الأسر حصلت على برامج التدريب وإنتاج السجاد اليدوي وعلى الأنوال ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في الحياكة، مما أثمر عن وجود منتجاتهن ضمن المعرض اليوم الذي تضمن العديد من المشغولات اليدوية للسيدات، لافته الى أن الدعم الذي تقدمة الوكالة للهلال الأحمر المصري لهن يعد إحدى طرق تحسين معيشة تلك الأسر.

وافتتحت كامل معرضا عن منتجات المرأة السيناوية، وكذلك السيدات المستفيدات من أنشطة الهلال الأحمر المصري ويقمن بتصنيع منتجات الحرف اليدوية، حيث ضم المعرض منتجات السيدات المهاجرات من بعض الدول الأفريقية وسوريا.

وكرم الهلال الأحمر المصري السيدة نازلي قابيل عضو مجلس إدارة الاحمر المصري كأقدم متطوعة في الهلال الأحمر، حيث قامت الدكتورة مؤمنة كامل بتسليم الفنان محمود قابيل نجل شقيقها درع التكريم نيابة عنها كما تم تكريم أصغر متطوعة لدى الهلال وهي سلمى سامح سيد صالح ذات الـ16 عاما، وكذلك تكريم نانسي فيشر وتكريم كاملة صابر وهي إحدى سيدات قرية الروضة فقدت زوجها و8 أشخاص من أقاربها.

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