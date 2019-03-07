مجموعة بحري بالمظاليم.. طنطا ينفرد بالصدارة والمنصورة يلاحقه

انتهت منافسات الجولة الـ21 من مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، والتي شهدت فوز غزل المحلة على منافسه سيدي سالم بهدف دون رد وتعادل الأوليمبي مع دمنهور سلبيا .
وجاءت نتائج بحري كالتالى :-
الرجاء 1-1 الحمام
غزل المحلة 1-0 سيدي سالم
المنصورة 1-2 ابوقير للاسمدة
دمنهور 2-0 فاركو
الأوليمبي 0-0 طنطا
بلدية المحلة 3-1 مركز شباب تلا
كفر الشيخ 3-1 الجزيرة مطروح
بينما جاء ترتيب المجموعة كالتالى :
1- طنطا :39 نقطة
2- العاب دمنهور :38 نقطة
3- المنصورة :38 نقطة
4- بلدية المحلة : 37
5- الاوليمبي :36
6- ابوقير :36
7- الرجاء :34
8- غزل المحلة :34
9- الحمام :26
10- فاركو :23
11- كفر الشيخ :22
12- الجزيرة :16
13- م.ش.تلا :10
14- سيدي سالم : 8
وجاءت نتائج بحري كالتالى :-
الرجاء 1-1 الحمام
غزل المحلة 1-0 سيدي سالم
المنصورة 1-2 ابوقير للاسمدة
دمنهور 2-0 فاركو
الأوليمبي 0-0 طنطا
بلدية المحلة 3-1 مركز شباب تلا
كفر الشيخ 3-1 الجزيرة مطروح
بينما جاء ترتيب المجموعة كالتالى :
1- طنطا :39 نقطة
2- العاب دمنهور :38 نقطة
3- المنصورة :38 نقطة
4- بلدية المحلة : 37
5- الاوليمبي :36
6- ابوقير :36
7- الرجاء :34
8- غزل المحلة :34
9- الحمام :26
10- فاركو :23
11- كفر الشيخ :22
12- الجزيرة :16
13- م.ش.تلا :10
14- سيدي سالم : 8