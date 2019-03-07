الإفتاء: لا يجوز الدخول على شبكات الواي فاي المشفر بدون إذن أصحابها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟



وأجابت الإفتاء، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة.



وتابعت: يجوز الدخول على الشبكات إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.