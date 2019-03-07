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أخبار البلد

وزيرة السياحة تبحث مع مجموعة TUI زيادة أعداد السائحين من الصين

الخميس 07/مارس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، مع فريدريش يوسن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات TUI العالمية وقيادات المجموعة.

وجاء ذلك ضمن اللقاءات المهنية التي تعقدها الوزيرة خلال مشاركتها في اليوم الثاني من بورصة برلين السياحية ITB التى تعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي، بحضور اللقاء السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا.

وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون مع مجموعة شركات TUI لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين الى مصر، وفِي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI الى إمكانية تعاون المجموعة مع شركائها من منظمي الرحلات في السوق الصيني لوضع برامج سياحية لجذب السائحين من السوق الصيني الى مصر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات من بينها الحملات الترويجية المشتركة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة نظام العمل والضوابط والمعايير الخاصة بهذه الحملات لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتكون متسقة مع محاور الحملة الترويجية الجديدة.

كما تم مناقشة دور برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي في زيادة اعداد السياحة الى مصر .

ومن جانبها أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على الانتهاء من صرف المستحقات المتأخرة المتعلقة ببرنامج لتحفيز الطيران السابق بانتظام.

كما أكدت "المشاط"، أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، لافتة إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع خبراء من منظمة السياحة العالمية، بالاضافة الى الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات TUI الى زيادة الاستثمارات السياحية للمجموعة في مصر، حيث ان المجموعة ستفتتح ثلاثة فنادق جديدة في الغردقة قريبا، وأضاف أن المجموعة تبحث إمكانية زيادة استثماراتها في مرسى علم، كما اشار الى عودة خطوط الطيران التابعة لمجموعته الى الأقصر.

وأكد أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياحة الوافدة الى مصر من قبل عملاء المجموعة، مضيفا أن مصر من أهم المقاصد السياحية بالنسبة للسوق الالماني.

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