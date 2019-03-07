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رياضة

إنتر يضيع فرصة التقدم مع أينتراخت.. وبنفيكا يتأخر بهدف في الدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أينتراخت فرانكفورت و إنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

حاول إنتر تسجيل هدف التقدم ، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 22 ، لكن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أبى أن يسجل الهدف الأول لفريقه ، وأضاع ركلة الجزاء ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى ، تأخر بنفيكا بهدف نظيف أمام مضيفه دينامو زغرب ، في ذهاب نفس الدور

سجل برونو بيتكوفيتش هدف المباراة حتى الآن في الدقيقة 38 من ضربة جزاء ، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

وتعادل فياريال مع مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف لمثله.

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