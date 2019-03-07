إنتر يضيع فرصة التقدم مع أينتراخت.. وبنفيكا يتأخر بهدف في الدوري الأوروبي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أينتراخت فرانكفورت و إنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.



حاول إنتر تسجيل هدف التقدم ، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 22 ، لكن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أبى أن يسجل الهدف الأول لفريقه ، وأضاع ركلة الجزاء ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي مباراة أخرى ، تأخر بنفيكا بهدف نظيف أمام مضيفه دينامو زغرب ، في ذهاب نفس الدور



سجل برونو بيتكوفيتش هدف المباراة حتى الآن في الدقيقة 38 من ضربة جزاء ، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.



وتعادل فياريال مع مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف لمثله.

