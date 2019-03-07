فنان لبناني: عشت أنا وأشقائي الـ 7 فى غرفتين فقط.. فيديو

قال الفنان اللبنانى زياد برجي، إنه يحب زوجته حب حقيقي، وأنه تزوجها بدون حفل زفاف وتمنى أن يحقق لها ما تتمنى لإسعادها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "حكايات لطيفة"، على شاشة قناة "دي إم سي" تقديم المطربة لطيفة، أنه يتقدم بالشكر لزوجته على ما قدمته له فى الحياة وعلى مساندته..



وأشار إلى أنه كان من عائلة بها 6 أشقاء ذكور وبنتين، وكانوا يعيشون فى بيت مكون من غرفتين فقط.



وأوضح أنه تعلم أشياء كثيرة من والده منها "مطرح ما تأمن خاف".

