ملك الأردن يهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة: أنتن رمز العطاء والإنجاز

هنأ الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، السيدات باليوم العالمى للمرأة، مؤكدا أن المرأة الأردنية رمزا للعطاء والإنجاز.



وقال ملك الأردن، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين "تويتر": "‏بناتي وأخواتي نشميات الوطن، في يوم المرأة العالمي، أنتن رمز العطاء والإنجاز في كل مجال، ومصدر فخر واعتزاز لكل أردني. حفظكن الله".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.