البابا تواضروس يلتقي بكهنة وسط القاهرة بالمقر الباباوى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة وزوجاتهم، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع.



ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة خلال اللقاء بعنوان "ادخل إلى مخدعك".



يأتي لقاء قداسة البابا بكهنة "وسط القاهرة" في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها منذ مطلع العام الجاري مع كهنة القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقاهرة حيث التقى حتى الآن بكهنة الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي بينما التقى مؤخرًا بكهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، مصر الجديدة.