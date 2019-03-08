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أخبار العالم

واشنطن تتهم طهران بخرق قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخ باليستية

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
اتهمت واشنطن طهران بانتهاك قرارات مجلس الأمن الخاصة بإطلاق صواريخها الباليستية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد فيه أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخها الباليستية.

وجاء في الرسالة: "تنص الفقرة 3 من المرفق بي للقرار 2231 على وجه الخصوص على أنه يطلب من إيران عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وتابعت الرسالة بالقول أن تطوير إيران المزيد من تقنيات الصواريخ محفوفة بسباق تسلح إقليمي ويزيد من احتمال قد يؤدي سوء التقدير إلى مواجهة لا تمثل مصالح أحد، مضيفة:" عندما تقرر إيران تحدي مجلس الأمن دون أي عواقب، فإنها تقوض الثقة الأساسية في قرارات المجلس.

وحث كوهين مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي.

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