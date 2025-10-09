قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق أسوان
ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم
مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر؟

رعاية مرضى الزهايمر
رعاية مرضى الزهايمر
إيمان طلعت

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر"؟.

لترد دار الإفتاء موضحة: انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في استضافة وعلاج ورعاية مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية لهم ولغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك، وذلك كلُّه إذا كانوا من الفقراء والمساكين.

هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إن الزكاة تجب شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.

وأضافت دار الإفتاء: اما في المداررحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.

ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

واوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".

وأفاد المفتي السابق بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.

حكم إخراج زكاة المال عن السوبر ماركت

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: "لدي سوبر ماركت رأس ماله وكل ما فيه من بضاعة وأشياء أخرى يقدر بـ80 ألف جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟".

وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.

وأضاف أمين الفتوى، أن الذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.

حكم إخراج زكاة المال عن السوبر ماركت هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر الزهايمر رعاية مرضى الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا GR

تويوتا كورولا GR تستعد للانطلاق .. تجهيزات جديدة وبهذا السعر

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد