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أخبار العالم

السعودية تنفي تقريرا عن بحث زيادة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:11 م
الرياض
الرياض
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن السعودية نفت صحة ما تم تداوله في تقرير عن بحث زيادة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية.

وأوضحت الوكالة أن تحرك السلطات السعودية في هذا الصدد يأتي في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

يذكر أن البنوك المحلية بدأت بدفع ضريبة الزكاة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي ضمن اتفاق مع السلطات السعودية بعد أن كانت النسبة 2.5 بالمئة.

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