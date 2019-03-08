جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

اعترف المتهمون باختطاف سائق توك توك لسرقته بمنطقة شبرا الخيمة، وإلقائه على الطريق الدائري ليلقي مصرعه بتفاصيل جريمتهم.



وقال المتهمون: "إحنا كنا عايزين التوكتوك بتاعه علشان نبيعه وناخد فلوسه.. بعد ما الشيطان لعب في دماغنا لسرقته جبنا علبة زبادو ووضعنا فيها برشام مخدر، مكانش قصدنا نقتله".



وأدلى المتهمون "تامر. ص" و"إيهاب. ص" و"ملاك. ك"، عاطل، باعترافات تفصيلية أمام فرق البحث الجنائي، حول مخططهم للسرقة وكيفية تخلصهم من السائق.



وأضاف المتهمون، أنهم وضعوا مخططا لسرقة توك توك لبيعه والحصول على أموال بعد ذلك، فقاموا بشراء علبة زبادو، ومنوم من الصيدلية، ووضعوه داخل العبوة، واستقلوا مركبة التوك توك برفقة المجني عليه من أمام مصنع كريستال عصفور - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص، وحال سيرهم بالطريق قاموا بإعطائه مشروب "زبادو" أعدوه سلفا، مخلوط به بعض الأقراص المخدرة.



وعقب تناول المجنى عليه المشروب شعر بحالة من النعاس، فقاموا بوضعه بالمقعد الخلفي وقام أحدهم بقيادة المركبة وأسفل الطريق الدائري – بطريق ترعة الإسماعلية – دائرة القسم (مكان العثور على المجنى عليه)، فدفعوه وألقوه خارج المركبة أثناء سيرها، مما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائرى، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، ثم قاموا بالتصرف في مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عملائهما.



كان المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا بوفاة "إبراهيم. ر"، سائق توك توك، إثر إصابته بجرح تهتكي بالرأس ونزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.



وبسؤال شقيق المتوفى أحمد، ترزي، قرر اختفاء شقيقه بمركبة التوك توك قيادته حال عمله عليها بمنطقة حدائق القبة، وأنه توصل إلى وجود المركبة بالجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع في إطار البحث عن شقيقه.



وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة مركبات التوك التوك ومتعلقات قائديها بأسلوب الاستدراج.



وأمرت النيابة العامة بقراراها المتقدم بحبس الثلاث متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.