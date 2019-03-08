ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العالم يحتفل باليوم العالمى للمرأة على تويتر.. ومغردون: الحياة بدونها بلا روح

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:34 م
صدى البلد
منار نور
يحتفل العالم أجمع، باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، حيث يسلط الضوء على أبرز إنجازات المرأة وإسهاماتها فى مختلف المجالات سواء كانت فنية أو سياسية واقتصادية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج بعنوان #اليوم_العالمى_للمرأه، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.

وجاءت التغريدات كالتالي:

المرأة هي الأم والزوجة والابنة والأخت هم أحلى حاجة في الحياة ندعو لهم بالصلاح وخدوهم في حضنكم وطبطبوا عليهم دول أحلى حاجة في الدنيا كل اللي عنده بنات عارف كده دول أحن حاجه كل سنه وانتن طيبات
#اليوم_العالمي_للمرأه

#اليوم_العالمي_للمرأة
الله يحفظلي أجمل وأطيب امرأة بتاريخ البشرية.. أمي

#اليوم_العالمي_للمرأه
المرأة وسام على الصدور.. كرمها الرسول #اليوم_العالمي_للمراه

تحية لكل إمرأة عربية أينما كانت..
#اليوم_العالمي_للمرأة
تحية وألف تحية وتڨدير للأم والأخت والزوجة والإبنة

#اليوم_العالمي_للمرأة
دمتي انتي العالم، ونصف المجتمع وسبب الإلهام والحب

#اليوم_العالمي_للمرأه
الحياة بلا امرأة كالجسد بلا روح وكالحديقة بلا أزهار وكالشمس بلا أشعة وكاللوحة بلا ألوان.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

مصرع شخصين وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟