العالم يحتفل باليوم العالمى للمرأة على تويتر.. ومغردون: الحياة بدونها بلا روح

يحتفل العالم أجمع، باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، حيث يسلط الضوء على أبرز إنجازات المرأة وإسهاماتها فى مختلف المجالات سواء كانت فنية أو سياسية واقتصادية.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج بعنوان #اليوم_العالمى_للمرأه، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.



وجاءت التغريدات كالتالي:



المرأة هي الأم والزوجة والابنة والأخت هم أحلى حاجة في الحياة ندعو لهم بالصلاح وخدوهم في حضنكم وطبطبوا عليهم دول أحلى حاجة في الدنيا كل اللي عنده بنات عارف كده دول أحن حاجه كل سنه وانتن طيبات

#اليوم_العالمي_للمرأه



#اليوم_العالمي_للمرأة

الله يحفظلي أجمل وأطيب امرأة بتاريخ البشرية.. أمي



#اليوم_العالمي_للمرأه

المرأة وسام على الصدور.. كرمها الرسول #اليوم_العالمي_للمراه



تحية لكل إمرأة عربية أينما كانت..

#اليوم_العالمي_للمرأة

تحية وألف تحية وتڨدير للأم والأخت والزوجة والإبنة



#اليوم_العالمي_للمرأة

دمتي انتي العالم، ونصف المجتمع وسبب الإلهام والحب



#اليوم_العالمي_للمرأه

الحياة بلا امرأة كالجسد بلا روح وكالحديقة بلا أزهار وكالشمس بلا أشعة وكاللوحة بلا ألوان.