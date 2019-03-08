الزراعة تبدأ خطة قومية لمكافحة ميكروبات مقاومة المضادات الحيوية

دشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلى وزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة البحث العلمى والتعليم العالى، ولفيف من الهيئات والجامعات والمعاهد البحثية التى ساهمت فى وضع الخطة وكذلك المنظمات الدولية المعنية، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن التقديرات تشير إلى أن معدل الوفيات العالمي السنوي نتيجة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تصل إلى 700000، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 في البلدان النامية، كما تؤثر الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بشدة على الاقتصاد العالمي وتعوق عمليات التنمية.



وأضاف "عبد الحكيم"، فى بيان اليوم، ان "مصر وضعت خطة وطنية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من قبل وزارة الصحة والزراعة والبيئة وجميع الجهات المعنية بمساعدة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة مكتب الأوبئة الحيوانية، وتتماشى أهداف خطة العمل الوطنية مع خطة العمل العالمية القائمة على الاحتياجات والأولويات الوطنية"؟، منوها بأنه تم وضع الخطة بفضل المجهودات المستمرة لكافة الجهات المعنية ، لاتخاذ الإجراءات وتعزيز تدابير الوقاية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التى تهدد صحة الانسان والحيوان وتهدد البيئة وذلك نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى القطاعين البشرى والبيطرى وتوحيد كل الجهود الممكنة للتصدى لهذه الظاهرة.



كما أضاف رئيس هيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم تحديد أربعة أهداف في إطار خطة العمل الوطنية، تتمثل في (تحسين الوعي العام ، وفهم استخدام المضادات الحيوية ومقاومة مضادات الميكروبات، والحد من ظهور أنماط مقاومة جديدة ومكافحة انتشار العوامل الممرضة المقاومة من خلال الاستخدام الأمثل للأدوية المضادة للميكروبات في صحة الإنسان والحيوان، بالاضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية للمراقبة (الصحة الواحدة) لمكافحة الميكروبات المقاومة التي يمكن أن تنشأ في البشر والحيوانات والبيئة، فضلا عن تنفيذ ممارسات مكافحة العدوى مثل الأمن الحيوى التي يمكن أن تمنع انتشار المسببات المرضية المقاومة للمضادات الحيوية.



وحضر أيضا خطة التدشين، كلا من الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للمتابعة والرقابة والدكتور علاء عيد مدير قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.