محافظ البحر الأحمر: ازدواج طريق سفاجا مرسى علم بتكلفة 1.7 مليار جنيه

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أن مؤتمر بورصة برلين الدولية للسياحة يعتبر أكبر تجمع عالمي لشركات السياحة، لذا حرصت مصر على المشاركة فيه.





وأضاف عبدالله أن مشاركة مصر في المؤتمر كانت هامة حتى يعرف جميع الناس أحدث ما لدينا من مقومات سياحية، متابعًا: "يجب أن يعرف الجميع ما فعلته الدولة المصرية لتحسين المنتج السياحي".





وأوضح أن محافظة البحر الأحمر لديها مشروع قومي وهو ازدواج طريق سفاجا - مرسى علم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وسيتم افتتاحه هذا العام، ليساعد حركة تدفق السائحين، ويختصر زمن الرحلة، ويوفر الكثير على شركات السياحة، بجانب مد خط كهرباء من سفاجا حتى مرسى علم، وربطه بالشبكة العامة للدولة، وذلك يكلف الدولة مليارات.



