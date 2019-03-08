ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ارتفاع قتلى هجوم على تجمع للشيعة في كابول إلى 11

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:23 م
انفجار في كابول
انفجار في كابول
رويترز
قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة إن عدد القتلى في هجوم على تجمع للشيعة في كابول ارتفع إلى 11.

وأطلق متشددون قذائف مورتر أمس الخميس على التجمع الذي أقيم لإحياء ذكرى وفاة أحد زعماء أقلية الهزارة.

وحضر التجمع مئات بينهم مسؤولون حكوميون كبار منهم الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله وما لا يقل عن ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يوليو.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة في بيان إن 95 شخصا أصيبوا فيما وصفه مسؤولون في بادئ الأمر بأنه هجوم صاروخي.

وأضاف رحيمي أن طالبان هي من خططت للهجوم. لكن تنظيم اداعش أعلن مسؤوليته عنه أمس الخميس.

واستهدفت جماعات سنية متشددة منها طالبان وداعش أقلية الهزارة في أفغانستان وباكستان المجاورة على مدى أعوام.

ترشيحاتنا

عملية ملكية في بريطانيا لملاحقة موجهي الإساءات العنصرية ضد زوجة الأمير هاري

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

حكاية اليوم العالمي للمرأة.. بدأ باحتجاجات نساء أمريكا يوم 8 مارس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

سعر مواد البناء اليوم الجمعة 8 مارس 2019

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

هل صيام أول أيام شهر رجب فضل خاص ؟ .. الإفتاء تجيب

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟