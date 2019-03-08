ارتفاع قتلى هجوم على تجمع للشيعة في كابول إلى 11

قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة إن عدد القتلى في هجوم على تجمع للشيعة في كابول ارتفع إلى 11.



وأطلق متشددون قذائف مورتر أمس الخميس على التجمع الذي أقيم لإحياء ذكرى وفاة أحد زعماء أقلية الهزارة.



وحضر التجمع مئات بينهم مسؤولون حكوميون كبار منهم الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله وما لا يقل عن ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يوليو.



وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة في بيان إن 95 شخصا أصيبوا فيما وصفه مسؤولون في بادئ الأمر بأنه هجوم صاروخي.



وأضاف رحيمي أن طالبان هي من خططت للهجوم. لكن تنظيم اداعش أعلن مسؤوليته عنه أمس الخميس.



واستهدفت جماعات سنية متشددة منها طالبان وداعش أقلية الهزارة في أفغانستان وباكستان المجاورة على مدى أعوام.