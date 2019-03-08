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أخبار العالم

البحرية الإيرانية تحبط محاولة خطف ناقلة نفط

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:30 م
البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
رويترز
ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة أن القوات البحرية الإيرانية تصدت لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقال التلفزيون إن قراصنة في 11 زورقا سريعا هاجموا ناقلة تبلغ حمولتها 150 ألف طن أمس الخميس. وعرض التلفزيون لقطات للبحرية وهي تطلق النار على زوارق دون توضيح ما إذا كانت اللقطات تخص الواقعة الأحدث.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.

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