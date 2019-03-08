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حوادث

عاطل يقتل زميله بالخطأ خلال ارتكابهما واقعة سرقة بالقليوبية

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
لقى عاطل مصرعه إثر إصابته بطلق نارى أطلقه صديقه عن طريق الخطأ أثناء ارتكابهما واقعة سرقة بالإكراه على إحدى الطرق العامة بالقليوبية تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة إمام ع ا " عاطل ملقاة على الطريق الأسفلتي خلف مستشفى الصحة النفسية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عبد الحميد م ع والسابق اتهامه في قضية قتل .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بأنه تربطة علاقة صداقة بالمجني عليه وقيامهما بالاشتراك فيما بينهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه بالطرق العامة والفرعية تحت تهديد السلاح الناري .

وعقب قيامهم بالتقابل والتوجه بالسيارة خاصتة رقم ق ن ب 3487 ماركة شيفروليه إلي طريق عزبة عويس – دائرة مركز الخانكة لممارسة نشاطهما الإجرامي وخلال قيامهما باستيقاف أحد قائدي السيارات المارة بالطريق والترجل لسرقتها كرها فر قائدها هاربا وحال قيام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري ( طبنجة ) كان بحوزته أحدثت إحداها إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ والتي أودت بحياتة فقام بنقله داخل سيارته وإلقاء جثته بمكان العثور عليه.

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