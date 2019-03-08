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أخبار العالم

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:18 م
صدى البلد
منار نور
نشرت السفارة السعودية بالقاهرة من خلال حسابها الشخصى عبر تويتر مقطع فيديو عن أكثر السيدات الموثرة فى المملكة، والتى شغلت مناصب فى مجالات متعددة.

ويحتفل العالم أجمع، باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، حيث يسلط الضوء على أبرز إنجازات المرأة وإسهاماتها فى مختلف المجالات سواء كانت فنية أو سياسية واقتصادية.

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