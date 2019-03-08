مسئولون: عباس سيكلف حليفه القديم بتشكيل الحكومة الفلسطينية

قال مسئولون فلسطينيون، إنه من المتوقع أن يكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القليلة المقبلة، حليفه القديم محمد اشتية برئاسة الحكومة، بعد أن قررت اللجنة المركزية لحركة فتح ترشيحه.



وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، قال مسؤولون طالبين عدم كشف هوياتهم إن اللجنة المركزية لحركة فتح قد قرّرت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الحالي تشريح اشتية للمنصب.



وتوقّع المسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة.



جدير بالذكر أن اشتية هو حليف قديم للرئيس عباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وحال تكليفه برئاسة الحكومة سيخلف اشتية الحمد الله الذي كان مستقلا سياسيا.



وكانت حكومة الحمد الله قدمت استقالتها في يناير، وشغل أشتية المولود في 1958 عدة مناصب وزارية في وقت سابق وشارك في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.