ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة والشرطة عقب تأدية صلاة الجمعة بمسجد المشير

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد إبراهيم
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

حضر الاجتماع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .


وألقى الدكتور أسامة الأزهرى خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الأوطان ودحر قوى التطرف والإرهاب ، مؤكدًا على أهمية التنمية والإعمار في الأرض لأنهما من الأسس التى تقوم عليها أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، والتي تدعو إلى نشر الخير والرحمة ونبذ جميع أشكال وألوان التطرف والتشدد الدينى وممارسة العنف والتخريب .

وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة حيث بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ، كذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم ، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والإستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر .

واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والإستقرار.

ترشيحاتنا

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

أهالي منطقة القلج يشكون انتشار القمامة والكلاب الضالة

صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة عن وضع القدس في بنود صفقة القرن

شاهد.. حالة هستيرية لمسن بعد القبض على تنظيم الأرانب بالأقصر

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

عبد الفتاح القصري.. قصر قامته سبب نجاته من الشيطان الرجيم.. نوستالجيا

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

خطيب الحرم النبوي يحذر من الانشغال عن خطبة الجمعة حتى بلمس الحصى

قرار أمريكي يكبد أنقرة تكاليف بعشرات الملايين

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

أبرز 5 جمل للشرير الضاحك عادل أدهم.. لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه | نوستالجيا

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. أسماء أم وأسطى نجار معًا: زوجي سبب نجاحي ولن أتخلى عنه

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

فيديو

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو
البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو
البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟