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رياضة

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:56 م
وفد الكاف فى ملع
وفد الكاف فى ملع الإسكندرية
يسري غازي
زارت اليوم الجمعة لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ملعب استاد الإسكندرية من أجل الوقوف على جاهزية الملعب لاستضافة منافسات بطولة أمم أفريقيا.

ونجحت مصر فى نيل شرف استضافة كان 2019 بعد تجريد الكاف الكاميرون من استضافة العرس القاري واعتذار المغرب عن المضى قدما فى ماراثون السباق.

رافق لجنة الكاف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ورئيس مجموعة الإسكندرية فى الكان بعد اختيار الملعب لاستضافة تدريبات بعض فرق مجموعة إسكندرية.

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور
لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور
لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور
لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

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