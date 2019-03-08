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رياضة

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:14 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
عيَّن مجلس إدارة الزمالك، محمد حلمى مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي، بدلا من غانم سلطان، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية

وشملت قرارات مجلس الإدارة، تعيين كل من حسين عبد اللطيف، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد عبد الحليم ، رئيسا للجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

واجتمع مجلس الزمالك، بالثلاثي، وتمنى أعضاؤه لهم التوفيق في المهمة المسندة لهم، وأنهم من أبناء النادي المخلصين.

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