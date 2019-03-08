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أخبار العالم

سبب تواجد نيمار في قطر ثلاثة أيام

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:10 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللاعب نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي يصل اليوم الجمعة، إلى قطر لإجراء بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف فريق عالمي من خبراء - سبيتار - مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، حيث أنه تعرض الشهر الماضي لإصابة قوية.

كان نادي باريس سان جيرمان أعلن أن نجمه نيمار سيتوجه إلى الدوحة حيث سيمضي ثلاثة أيام لإجراء تقييم طبي شامل بعد 6 أسابيع على إصابته في قدمه اليمنى.

وتعرض نيمار لإصابة في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج في كأس فرنسا نهاية يناير الماضي.

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