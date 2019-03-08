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أخبار البلد

وزيرة السياحة تقوم بجولة بالجناح المصرى المشارك بـ بورصة برلين

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى

خلال مشاركتها فى اليوم الثالث لبورصة برلين السياحية ITB 2019 المنعقدة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٦ حتى ١٠ مارس الجارى، حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على القيام بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة.

رحبت الوزيرة خلالها بكافة العارضين المشاركين، مقدمة لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة هذا العام وحرصهم على التواجد طوال فعاليات البورصة، وأشارت الى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للنهوض بالقطاع ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة الى مصر.

ومن جانبهم قدم العارضون الشكر للوزارة على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأعربوا عن إعجابهم بتصميم الجناح المصرى بالمعرض هذا العام وما تتضمنه من طرق وأساليب ترويجية جديدة للترويج لمصر.

وأشاروا إلى أن الجناح المصرى بالمعرض شهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزائرين هذا العام.
وزيرة السياحة تقوم بجولة بالجناح المصرى المشارك بـ بورصة برلين
وزيرة السياحة تقوم بجولة بالجناح المصرى المشارك بـ بورصة برلين
وزيرة السياحة تقوم بجولة بالجناح المصرى المشارك بـ بورصة برلين
وزيرة السياحة تقوم بجولة بالجناح المصرى المشارك بـ بورصة برلين

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