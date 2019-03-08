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رياضة

بعد الخسارة من مازيمبي.. الإسماعيلي بلا راحة استعدادا لسموحة

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
نور عادل
قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إقامة مران استشفائى للأساسيين غدا، بينما سيخوض البدلاء تدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد الدراويش لملاقاة سموحة، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الدورى المحلى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الدراويش- عقب لقاء الفريق السكندرى بــ24 ساعة- إلى تونس، لملاقاة الافريقي فى الجولة الأخيرة من البطولة التى ودع الإسماعيلي منافستها مساء اليوم بالتعادل مع مازيمبى.

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