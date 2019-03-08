محمد محسن وهبة مجدي يستعدان لتقديم ألبوم جديد للأطفال

أكد المطرب محمد محسن، أنه يستعد هو وزوجته الممثلة هبة مجدي لتقديم ألبوم للأطفال.



ومن جانبها أكدت هبة مجدي خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن زوجها يستطيع أن ينوع من مخرج صوته بما يجذب الأطفال إليه؛ مشيرة الي أنه يقلد شخصيات الكرتون، ويجرب ذلك يوميا مع ابنتهما دهب.



وقدم محمد وهبه على الهواء أغنية الأطفال "أبريق الشاي" للمطرب الراحل سيد الملاح؛ اهداء الى ابنتهما.