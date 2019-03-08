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رياضة

رسميا.. هيثم شعبان مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا موسمين

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:00 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق الأول، لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد توقيع المدير الفني بشكل رسمي على العقود.

وكان هيثم شعبان تولى مهمة القيادة الفنية للفريق في لقاء الترسانة الأخير، بعد تقدم رمضان السيد باستقالته، فقرر مجلس إدارة النادي استكمال الموسم بالجهاز المعاون، الذي يقوده شعبان.

وقال معتز البطاوي إن نادي سيراميكا كليوباترا يسعى إلى خوض تجربة جديدة مع مدرب شاب ومميز للغاية، ولديه علم وفكر وثقافة، وسيكون أحد المدربين المميزين في الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هيثم شعبان يمتلك شخصية قوية، ولديه فكر فني داخل الملعب، كما أنه قائد خارج الملعب، ويستطيع التعامل مع اللاعبين نفسيا بطريقة ومميزة، وكذلك من الناحية الفنية.

وشدد على أن مجلس الإدارة مقتنع تماما بتجربة هيثم شعبان، لذلك فقد كان القرار باستمراره مديرا فنيا للفريق موسمي 2019-2020 و 2020-2021.

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