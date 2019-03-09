ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أمين مستقبل وطن: وزير النقل مسؤول سياسيًا عن حادث قطار مصر

السبت 09/مارس/2019 - 01:13 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن وزير النقل "عقليته متميزة وكان شغال"، ولكن حادث قطار محطة مصر "كان كبير أوي أوي أوي أوي"، مضيفا: "الوزير مسؤول سياسيًا عن قطار حادث مصر".

وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أن "الحزب يؤيد تولي الأشخاص القادرين على تنفيذ رؤية 2030 بنفس سرعة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "لأول مرة في مصر عندنا خطة محطوطة اسمها 2030 مش زي الأول كل وزير بيحط رؤيته لما بيشتغل، فدلوقتي اللي بييجي بيشتغل على حطة موضوعة".

وأشار "الخولي" إلى أن الحزب لا يُطلب منه ترشيح شخصيات بعينها لتولى وزارات، بحسب قوله.

ترشيحاتنا

بيكهام ومصطفى محمد يقودان المنتخب الأوليمبي بـ ودية مالاوي

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه

شاهد.. ضرب تمساح ضخم بمطرقة حتى الموت بعد محاصرته داخل شبكة صيد

توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

الترجي يحجز أولى مقاعد دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع
شاهد.. تعليق رانيا المشاط على أداء الجناح المصري في بورصة برلين السياحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟