وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

توفيت يوم الأربعاء الماضي 6 مارس، ملكة جمال الكون للمراهقات بعد إصابتها بذبحة قلبية، وذلك قبل يوم واحد من عيد ميلادها العشرين.





وكانت عارضة الأزياء الهولندية "لوتي فان دير زي" الفائزة بمسابقة جمال المراهقات عام 2016، تمضي عطلة مع عائلتها في أحد منتجعات في النمسا، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على أثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.



