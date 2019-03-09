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مرأة

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

السبت 09/مارس/2019 - 08:28 ص
ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون
هاجر هانئ
توفيت يوم الأربعاء الماضي 6 مارس، ملكة جمال الكون للمراهقات بعد إصابتها بذبحة قلبية، وذلك قبل يوم واحد من عيد ميلادها العشرين.

وكانت عارضة الأزياء الهولندية "لوتي فان دير زي" الفائزة بمسابقة جمال المراهقات عام 2016، تمضي عطلة مع عائلتها في أحد منتجعات في النمسا، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على أثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.

ونشرت عائلة عارضة الأزياء على "إنستجرام"، "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا.. قلوبنا منكسرة حقًا من جراء ما حصل".
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها
وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

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