الهند: منع الصحفيين من زيارة موقع ضربة جوية يظهر أن باكستان تخفي الكثير

قالت الهند اليوم السبت إن باكستان "تخفي الكثير" لأنها منعت الصحفيين من دخول موقع ضربة جوية نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضي الباكستانية.



كان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقا من رويترز من صعود تل في شمال شرق باكستان يوم الخميس وصولا إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي. وتعلل المسؤولون "بمخاوف أمنية".



وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير".



وأكد كومار موقف نيودلهي بأن الضربات الجوية الهندية كانت "ناجحة وحققت الأهداف المنشودة" وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لرويترز أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها رويترز تظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.