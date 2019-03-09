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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 مارس 2019

السبت 09/مارس/2019 - 09:10 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، السبت 9 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.38 جنيه للشراء و17.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.83 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.30 جنيه للشراء و17.43 جنيه للبيع، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.56 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.59 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.

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