ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

السبت 09/مارس/2019 - 09:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، السبت 9 مارس 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.63 جنيه للشراء و4.66 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.16 جنيه للشراء و57.62 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.73 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 45.15 جنيه للشراء و45.48 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

المتهمون بالاعتداء على ضابط شرطة بالقليوبية: طريق الحرام والكيف نهايته السجن

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

بوجلبان: الزمالك فاوضني قبل الأهلي ولم انضم للأبيض لهذا السبب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ناسا تفجر مفاجأة عن القمر وعلاقته بالشمس

الرئيس التنفيذي لآبل يغير اسمه بعد خطأ ترامب

مدير متجر يخنق موظفه ويدفنه حيًا بقبر مهجور بعد إلتقاط سلفي معه .. صور

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

بوجلبان: شجعت الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟