أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، السبت 9 مارس 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.63 جنيه للشراء و4.66 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.16 جنيه للشراء و57.62 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.73 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع.



وسجل الريال العماني 45.15 جنيه للشراء و45.48 جنيه للبيع.

