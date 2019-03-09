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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا: جوايدو ليس دمية للولايات المتحدة ويحظى بدعم واسع في كراكاس

السبت 09/مارس/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز" إن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ليس "دمية" للولايات المتحدة، مشددا على أنه يحظى بدعم واسع في بلاده".

وأضاف أبرامز ـ في تصريحات له حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي اليوم /السبت/ -" إن عودة جوايدو يمثل حدثا مهما في جهوده الرامية إلى استعادة الديمقراطية في بلاده، منوها بأن الاستقبال الحار الذي حظي به من قبل الفنزويليين، والمجتمع الدولي يعد إشارة على الدعم الواسع الذي يتمتع به".

وكان جوايدو قد عاد إلى العاصمة كراكاس يوم الإثنين الماضي بعد جولته في دول أمريكا الجنوبية، حيث استقبله حشد من مناصريه مع عدد من سفراء دول أوروبية وأمريكية لاتينية.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

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