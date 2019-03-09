ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المقاولون: لن نتأخر عن مساندة الزمالك.. وأحمد علي إضافة للمنتخب ..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:32 ص
محمد عادل
محمد عادل
محمد رشاد
أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنهم لن يتأخروا عن مساندة نادي الزمالك في مشواره بالكونفيدرالية الأفريقية.

وقال "عادل"، في تصريحات لقناة "دي إم سي": "إن مباراة الأهلي والزمالك بمثابة بطولة بالنسبة إلـى المقاولون، وبالتالي الاستعداد يكون مختلفا، اللاعب الذي يحرز هدفا في شباك الأهلي أو الزمالك يكون المذاق والاحتفال مختلفًا، كذلك الانتصار له طابع خاص".

وأضاف: "لن نتأخر في أي أمر يخص مصلحة الكرة المصرية، الزمالك لديه مهمة أفريقية، اذا كان تأجيل مباراة المقاولون والزمالك سيساهم في نجاح مشوارهم، لن نتأخر عن دعمهم بكل تأكيد، وفي النهاية الأمر يخص اتحاد الكرة وجدول المسابقات، نحن نرحب بأي قرار".

وسبق وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة بعد ترحيب نادي الزمالك.

وأوضح "عادل" أن وجود اللاعب أحمد علي في المنتخب أمر ضروري، فلا يوجد مهاجم في مصر يمتلك خصائصه ، وأي شخص يحلل كرة القدم في مصر يؤكد على أهمية اللاعب ".

وشدد علي أن الكرة المصرية تفتقد في الوقت الحالي نوعية أحمد علي، حتى أهدافه تكون مختلفة، اللاعب مستواه مميز لأكثر من موسم، اطالبه بمواصلة التألق والصبر، وسيجد لنفسه مكانا بالمنتخب في كأس الأمم.

واختتم عادل" قائلا: "المقاولون العرب يستهدف المركز الرابع في الدوري، والأمر ليس صعبا، تم تغيير اللوائح الداخلية للفريق من أجل هذا المركز، والفريق اختلف في وجود عماد النحاس".

ترشيحاتنا

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

فى عيد ميلاد قلب الأسد.. إحصائيات أسطورية لـ حسام عاشور مع الأهلي.. فاق الجميع

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

ناسا تفجر مفاجأة عن القمر وعلاقته بالشمس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

فيديو

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة
زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء
الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو
لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو
على الرميحي: العالم العربي يحتاج إلى الإعلامي المثقف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟