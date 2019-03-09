المقاولون: لن نتأخر عن مساندة الزمالك.. وأحمد علي إضافة للمنتخب ..فيديو

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنهم لن يتأخروا عن مساندة نادي الزمالك في مشواره بالكونفيدرالية الأفريقية.





وقال "عادل"، في تصريحات لقناة "دي إم سي": "إن مباراة الأهلي والزمالك بمثابة بطولة بالنسبة إلـى المقاولون، وبالتالي الاستعداد يكون مختلفا، اللاعب الذي يحرز هدفا في شباك الأهلي أو الزمالك يكون المذاق والاحتفال مختلفًا، كذلك الانتصار له طابع خاص".





وأضاف: "لن نتأخر في أي أمر يخص مصلحة الكرة المصرية، الزمالك لديه مهمة أفريقية، اذا كان تأجيل مباراة المقاولون والزمالك سيساهم في نجاح مشوارهم، لن نتأخر عن دعمهم بكل تأكيد، وفي النهاية الأمر يخص اتحاد الكرة وجدول المسابقات، نحن نرحب بأي قرار".





وسبق وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة بعد ترحيب نادي الزمالك.





وأوضح "عادل" أن وجود اللاعب أحمد علي في المنتخب أمر ضروري، فلا يوجد مهاجم في مصر يمتلك خصائصه ، وأي شخص يحلل كرة القدم في مصر يؤكد على أهمية اللاعب ".





وشدد علي أن الكرة المصرية تفتقد في الوقت الحالي نوعية أحمد علي، حتى أهدافه تكون مختلفة، اللاعب مستواه مميز لأكثر من موسم، اطالبه بمواصلة التألق والصبر، وسيجد لنفسه مكانا بالمنتخب في كأس الأمم.



