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رياضة

محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

السبت 09/مارس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.

ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي تقام في السادسة مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

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