محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.





ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي تقام في السادسة مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



