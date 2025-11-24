انتهاء حملة مكافحة القوارض بدمياط وانخفاض في معدلات الكثافة

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكافحة القوارض بمحافظة دمياط، وشملت جميع مدن وقرى المحافظة ومدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة.

شهدت الحملة انخفاضًا ملحوظًا في كثافة القوارض حيث بلغت قبل بدء الحملة 5.5٪ وانخفضت بعدها إلى 3٪ وهو الحد الآمن لتواجد القوارض طبقًا للمعايير الفنية.

واستخدمت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بدمياط البرتوكول الجديد لمكافحة القوارض الذي أوصت به وزارة الصحة بالإضافة إلى استخدام أنظمة الإحداثيات والموقع الجغرافي (GIS) مما ساهم بشكل كبير في نجاح الحملة ورفع كفاءتها.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط استمرار جهودها في أعمال المتابعة والصيانة بعد انتهاء الحملة للحفاظ على هذا المستوى والحد من أي زيادة مستقبلية في الكثافة .

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور إيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت إشراف وتوجيهات السيد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط وبحضور ورعاية الدكتورة أماني القرش وكيلة المديرية والدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإشراف المهندسة طايمان الزيني مدير إدارة ناقلات الأمراض ومتابعة مديري المتوطنة بالإدارات الصحية.