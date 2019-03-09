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أخبار البلد

19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور

السبت 09/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
وفاء نور الدين
انتهت مراسم قرعة الدورة الرمضانية للعاملين بشركات وزارة الكهرباء لعام ٢٠١٩، برعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمزمع إقامتها بنادى كهرباء القاهرة بمشاركة ١٩ شركة تحت شعار أسرة_واحدة_والرياضة تجمعنا .

حضر القرعة ، المحاسب محسن خلف نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، والمحاسب محمد السيسي رئيس مجلس مجلس إدارة شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء ، والمحاسب مصطفى سيد مصطفى المدير التنفيذى للنادي وأعضاء مجلس إدارة نادي الكهرباء .

كما حضر ممثلون عن جميع الشركات، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع، شركة جنوب القاهرة للتوزيع، شركة القناة للتوزيع، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، شركة اجيماك، شركة القاهرة للإنتاج، شركة شرق وسط وغرب الدلتا للإنتاج، شركة جنوب وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مستشفى الكهرباء، مصر الوسطى والعليا لتوزيع الكهرباء، شركة من الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، شركة الماكو.

وتعد تلك الدورة هى الدورة الرمضانية الثالثة التي تشارك بها شركات الكهرباء.
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور
19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور

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