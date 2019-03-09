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برلمان

أبوشقة يفتتح معرض لصور ثورة 19 بمقر حزب الوفد

السبت 09/مارس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
معتز الخصوصي /عدسة هدير عبده
افتتح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، معرض الصور الذي أقامه حزب الوفد بمقره الرئيسى بالدقى ، احتفالا بمرور مائة عام على ثورة ١٩١٩.

وحضر افتتاح معرض الصور بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، وعبد العزيز النحاس، وياسر الهضيبي، وطارق تهامي، وسفير نور، أعضاء الهيئة العليا. 

من جانبه قال الكاتب الصحفى شريف عارف ، المكلف بتنظيم احتفال الوفد، إن افتتاح هذا المعرض يؤكد على أن التاريخ متصل وليست جزر منعزلة، مشيرا إلى أنه يعد فيلما سينمائيا كبيرا، سيكون اسمه الثورة الأم يتحدث فيه محمود أباظة وهاني النقراشي نجل محمود النقراشي.

كما أشار عارف خلال كلمته فى افتتاح المعرض إلى أن الوفد ينظم مشروعا كبيرا داخل الوفد لتوثيق الحركة الوطنية المصرية ، وسيتضمن المشروع إصدار مجلد تذكاري بانورامي يحكي بالصور الثورة وثمارها منذ عام ١٩١٩ حتى ١٩٥٢.

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