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فن

بلقيس تعلن عن أماكن حفلاتها في الفترة المقبلة

السبت 09/مارس/2019 - 03:33 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة بلقيس تعيلق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن أماكن حفلاتها المقبلة التى من المقرر أن تقام خلال الأيام القلية المقبلة.

وقالت بلقيس : "حفلاتى القادمة بإذن الله فى دبى وأبوظبى والكويت وانتظروا مفاجآت أخرى".

من المعروف أن بلقيس تحيى حفلا غنائيا ضخما فى دبى يوم 15 مارس بالقرية العالمية فى إطار جولة غنائية من المقرر أن تبدأها خلال الفترة المقبلة.

وتشدو الفنانة اليمنية خلال الحفل بعدد كبير من أشهر أغانيها، التي تحوز على إعجاب الجمهور، كما تقدم أغان باللغة الإنجليزية تبهر بها الجمهور .

وأحيت بلقيس مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة السعودية وسط حضور حشد كبير من جمهورها.​

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