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رياضة

الصيد بطل الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية

السبت 09/مارس/2019 - 04:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
توج فريق السباحة التوقيعية بنادي الصيد، بلقب بطولة الجمهورية، بعد تصدره لنتائج بطولة مرحلة 12 سنة وفوزه بالمراكز الأولى ببطولة الجمهورية للناشئات التي أقيمت بمجمع ألعاب الماء بصيد الدقى.

وفازت فراشات السباحة التوقيعية بنادى الصيد بالدرع العام لبطولة الجمهورية باجمالى 913 نقطة، ومن خلفهم النادي الأهلي بالمركز الثاني برصيد 727 نقطة، وجاء الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 609 نقاط، واخيرًا جاء هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 580 نقطة.

جاء فوز نادى الصيد باللقب عقب تصدره لنتائج بطولة مرحلة 12 سنة وفوزه بالمراكز الأولى ببطولة الجمهورية للناشئات التي أقيمت بمجمع العاب الماء بصيد الدقى حيث استطاع فريق الحصول على كأس التفوق بالبطولة بعد فوز فريق الصيد بالمراكز الاولى فى مسابقات الفرق والكومبو ، كما حصدت لاعبات الصيد المراكز الأولى فى مسابقات الفردى والزوجى.

حضر حفل الختام وتوزيع الكؤوس والميداليات أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد محمد العقدة ومحمد الشرقاوى ومحمد شرف والمهندس أحمد الشاذلى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي وفؤاد المناسترلي مقرر لجنة ألعاب الماء.
الصيد بطل الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية
الصيد بطل الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية

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