فيتنام تحقق في سبب غرق قارب في مياه متنازع عليها

قالت وزارة الخارجية في فيتنام اليوم السبت: إنها تسعى للحصول على إيضاحات بشأن كيفية غرق قارب صيد قبل أيام في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد أن قالت وكالة إنقاذ محلية إن سفينة صينية صدمت القارب.





وهناك نزاع بحري طويل الأمد بين فيتنام والصين في الممر المائي الذي تطلق عليه هانوي البحر الشرقي.





وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن القارب غرق يوم الأربعاء قرب جزيرة دا لوي في أرخبيل باراسيل مشيرة إلى أن قارب صيد فيتنامي آخر أنقذ الصيادين الخمسة الذين كانوا على متنه.





وأضافت الوزارة "السلطات الفيتنامية تواصل استيضاح سبب الحادث". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.





وقالت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية في فيتنام يوم الأربعاء إن سفينة صينية صدمت القارب وأغرقته دون أن تفصح إن كانت السفينة عسكرية أم مدنية.





ونقلت وسائل إعلام صينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين قوله يوم الخميس إن قارب الصيد كان يغرق عند اقتراب السفينة الصينية وإن طاقمها هو من أنقذ الصيادين.





وتزعم الصين سيادتها على 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي وتوسعت في إقامة المنشآت العسكرية وغيرها على جزر صناعية وجروف مرجانية مما أثار قلق دول الجوار وغضب واشنطن.



