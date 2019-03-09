هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تساوى المهاجم الإنجليزي هاري كين،مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، مع المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي.



وسجل هاري كين هدف توتنهام الأول أمام ساوثهامتون بالمباراة التي تجمع الفريقين بالوقت الحالي بإستاد سانت ميريز في إطار الأسبوع الثلاثين.



ووصل هاري كين إلى هدفه الـ17 في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متساويًا مع محمد صلاح، بينما يأتي سيرجي اجويرو بالمركز الأول برصيد 18 هدفا.