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رياضة

المصرى يهزم القوصية 6/2 استعدادًا لسموحة فى الدورى

السبت 09/مارس/2019 - 05:50 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق القوصية أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة اسيوط 6/2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد النادي المصري ، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادية والعشرين بالدوري المصري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، تقدم فريق القوصية بهدف اول من ضربة رأسية سكنت شباك محمود السيد في الدقيقة العشرين فيما تعادل المصري بهدف اوستين اموتو في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أجرى إيهاب جلال بعض التبديلات حيث دفع بكٍل من مصطفى سلامة طيارة ، أحمد ياسر ، حسين رجب ليسجل النيجيري المتألق اوستين اموتو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السادسة والأربعين ،وسجل اللاعب حسين رجب الهدف الثالث فيما اضاف أحمد ياسر الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وبعدها بدقيقتين فقط سجل عمرو موسى الهدف الخامس ، ثم أضاف أحمد ياسر الهدف السادس من تسديدة على اقصى يسار حارس القوصية.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة احتسب ابراهيم محجوب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق القوصية سجل منها الهدف الثاني له لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف مقابل هدفين.

ودفع الكابتن ايهاب جلال بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى ، محمد شطة ، اسلام ابو سليمة ، حسام اشرف ( مصطفى طيارة) ، الحسيني سمير كرباعي لخط الظهر ، عبد الله بيكا ( علي حمدي) ، عبد الرحمن زين (حسين رجب) كثنائي ارتكاز لخط الوسط فيما لعب الثلاثي محمد عبد اللطيف ( جريندو) عمرو موسى ، ايزيكال باسي (أحمد ياسر) خلف رأس الحربة الوحيد اوستين اموتو.

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