بعد 20 دقيقة.. صدمة للأهلي.. الشناوي يخرج محمولاً على نقالة.. وعلي لطفي بديلاً له

مرّت 20 دقيقة، من مباراة فريقي الأهلي وفيتا كلوب بالتعادل السلبي من أحداث الشوط الأول باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وبدأ الأهلي بأداء قوي في الضغط المتواصل على لاعبي فيتا كلوب فى وسط الملعب وتمكنوا من الاستحواذ عليه.





وفى الدقيقة الثانية، تلقي كريم نيدفيد تمريرة رائعة خلف دفاعات فيتا وانفرد بالمرمى وسددها بطريقة غريبة فصدمت بمدافع فيتا وتتحول لركنية للأهلي.





وتعرّض حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب للسقوط على أرضية الملعب أثناء أحداث المباراة وعلى الفور تدخل المسعفون لعلاجه واستئنف اللقاء مرة أخرى فى الدقيقة 7.





وأهدر فريق فيتا فرصة هدف بعد ما كانت الكرة في حوزة دفاع الأهلي قبل أن ينقض لاعب فيتا ويخطف الكرة لكن الشناوي يخرج ويتصدى للكرة ويخرجها إلى ركنية.





وأصيب محمد الشناوى فى الدقيقة 19 عقب احتكاك قوي مع مهاجم فيتا كلوب وطالب لاعبو الأهلي بتبديله على الفور ودخل علي لطفي بدلاً منه وخرج محمولاً على نقالة.





وتضم المجموعة الرابعة: الأهلي ، سيمبا التنزاني ، شبيبة الساورة ، فيتا كلوب .





-الأهلي 7 نقاط .

- سيمبا التنزاني 6 نقاط .

- شبيبة الساورة 5 نقاط .