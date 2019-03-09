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ديني

خالد الجندى: هذه العلامات تظهر المؤمن من المكذب بالدين

السبت 09/مارس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أوضح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العلامات السلوكية التي تفرق بين الإنسان المؤمن من المكذب بالدين.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «ربنا أوضح لنا فى أن من يسهو عن الصلاة، والذى يدع اليتيم، ولا يكرم المسكين، فهؤلاء المكذبون بالدين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ».

واستكمل: «المؤمن بالدين، تظهر عليه كل السلوكيات التى يراعى فيها ربنا منها حرصه على الصلاة وتعامله بالأخلاق، والحرص على حياة الآخرين، إكرام الأيتام والمساكين والإيمان بالغيب قلبى، كل هناك سلوكيات تظهره على الإنسان».

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