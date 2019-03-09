ننشر الجدول الزمني لاختيار رؤساء جامعات عين شمس والفيوم والزقازيق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة الفيوم ورئيس جامعة الزقازيق.



ويتضمن الجدول الزمني لاختيار رؤساء جامعات عين شمس والفيوم والزقازيق، التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بداية من اليوم السبت، وحتى يوم الخميس القادم.



وتعلن القائمة المبدئية للمتقدمين بعد الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق 14 مارس، ويفتح باب تلقى الطعون على المتقدمين للترشح على منصب رئيس الجامعة، بداية من يوم السبت الموافق 16 مارس حتى يوم الأحد الموافق 17 مارس.



وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين الموافق 18 مارس، ويتم تسليم نماذج تقييم المتقدمين يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس.



وتجرى مقابلات المرشحين على منصب رئيس جامعة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، وتجرى مقابلات المرشحين على منصب رئيس جامعة الزقازيق يوم الأربعاء الموافق 27 مارس، وتجرى مقابلات المرشحين على منصب رئيس جامعة عين شمس يوم الخميس الموافق 28 مارس.