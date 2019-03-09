إغلاق مطار معيتيقة فى العاصمة الليبية بسبب طائرة مجهولة

أكد مدير مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس، لطفي الطبيب ،مساء السبت، إيقاف حركة الملاحة الجوية أمام الطيران بالمطار لحين إشعار آخر، نتيجة تحليق طائرات مسيرة من دون طيار في محيط المطار، بحسب "بوابة الوسط".



وقالت صفحة المطار على "فيسبوك" إن القرار جاء بعد رصد "طائرة دون طيار تحوم حول أجواء مطار معيتيقة الدولي بارتفاع نحو 5000 قدم، ما يشكل خطرًا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار".



يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يعلن فيها تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، فسبق أن أعلنت إدارة المطار توقيف حركة الملاحة الجوية يومي 5 و6 مارس الجاري لذات السبب بناء على تعليمات الطيران المدني.